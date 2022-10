Hund greift wiederholt Menschen an: Frauchen wird verurteilt

Plus Ein Mischlingshund attackiert erneut einen Menschen im Landkreis Günzburg – diesmal einen Jogger. Die Besitzerin hat eine wenig plausible Ausrede.

Kein Wort der Entschuldigung, kein Bedauern: Für dieses wenig einsichtige Verhalten bekam eine 25-Jährige die drastische Quittung vom Amtsgericht Günzburg. Ihr Mischlingshund hatte mehrfach Menschen gebissen, und das zuletzt trotz Leinen- und Maulkorbzwang. Der aggressive Vierbeiner befindet sich mittlerweile im Tierheim, die junge Frau wurde zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt.