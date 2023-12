Hund wird bei Unfall in Ichenhausen angefahren, Besitzer gesucht

Ein Hund soll am Donnerstag vor ein Auto in der Ettenbeurer Straße gesprungen und erfasst worden sein. Die Polizei Günzburg sucht nach dem Hundehalter.

Unvermittelt soll am Donnerstagmorgen ein Hund auf die Fahrbahn gesprungen und von einem Auto erfasst worden sein. Das berichtet die Günzburger Polizei. Das Tier unbekannter Rasse wurde dabei mutmaßlich verletzt, humpelte davon und konnte nicht mehr eingefangen werden. Ein Hundehalter war nicht vor Ort. Am beteiligten Pkw Seat wurde die Frontstoßstange beschädigt. Der Unfall ereignete sich in der Ettenbeurer Straße. Der Hundehalter wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)