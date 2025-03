Ichenhausen bekommt jetzt doch den Kreisverkehr

Deutlich später als gedacht und ganz anders als erwartet startet in Kürze der Umbau der Neuen Bahnhofstraße in Ichenhausen. Eigentlich wollte die Stadt schon im vergangenen Jahr mit den Kanalbauarbeiten loslegen, heuer hätte der Vollausbau der Straße erfolgen sollen. Und in einem weiteren Schritt sollte hinter den Bahngleisen an der Kreuzung Bürgermeister-Thaler-Straße/Günztalstraße eine Linksabbiegespur gebaut werden - den erhofften und gewünschten Kreisverkehr an dieser Stelle hatte die Stadt vor zwei Jahren aus Kostengründen ad acta gelegt. Zur großen Überraschung soll er jetzt doch realisiert werden, im Sommer 2026 könnten die ersten Autos hindurchfahren. Was hat die Stadt dazu gebracht, die Pläne doch noch einmal komplett zu ändern? Und wie sieht der neue Zeitplan aus?

Heike Schreiber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreisverkehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bahnhofstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis