Ichenhausen erhöht die Kitagebühren

Plus Nach einer umfassenden Sanierung aller Kindergärten und hohen Investitionen sieht sich die Stadt Ichenhausen gezwungen, mehr Geld von den Eltern zu fordern.

Die Stadt Ichenhausen kommt um eine Gebührenerhöhung bei ihren Kindertagesstätten nicht herum. Bürgermeister Robert Strobel betonte in der jüngsten Sitzung des Stadtrats, dass die Stadt zuletzt fast sechs Millionen Euro in die Sanierung und den Umbau der Kitas gesteckt habe und jetzt nichts anderes übrig bleibe, als die Eltern stärker zur Kasse zu bitten. SPD-Rätin Gerlinde A. Schweiger sprang ihm zur Seite, zwar seien Erhöhungen nie willkommen, "aber wir müssen schauen, wie wir auf die Kosten kommen". Der Stadtrat schloss sich dem an und sprach sich einstimmig dafür aus, den Kostenanteil für die Eltern sowohl heuer als auch im kommenden Jahr um jeweils etwa zehn Prozent zu erhöhen.

Zuletzt hatte der Stadtrat vor zwei Jahren die Kitagebühren angepasst, blickte Strobel in der jüngsten Sitzung zurück. Bereits 2016 hätten die Räte beschlossen, eine Überprüfung der Gebühren für die städtischen Kindertagesstätten im zweijährigen Turnus anzustreben. Außerdem sollte der von der Stadt zu tragende Kostenanteil höchstens 50 Prozent betragen. Dies sei allerdings nicht der Fall gewesen, erklärte Strobel weiter. Zuletzt habe sich der Finanzierungsanteil der Kommune auf 52 Prozent in 2021 belaufen und sei im vergangenen Jahr sogar auf 56 Prozent geklettert.

