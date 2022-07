Ichenhausen

Ichenhausen feiert nach zwei Jahren Pause wieder sein Stadtfest

Zum Auftakt des 44. Stadtfestes in Ichenhausen, das Bürgermeister Robert Strobel eröffnete, starteten 450 bunte Luftballons in den strahlend blauen Sommerhimmel.

Plus Das Stadtfest in Ichenhausen zieht bei herrlichem Sommerwetter am Wochenende viele Besucherinnen und Besucher an. Was an den beiden Tagen geboten war.

Von Wolfgang Kahler

Nach zweijähriger Zwangspause wegen der Corona-Pandemie hat es jetzt endlich wieder geklappt: Zur 44. Auflage zog das Stadtfest am Wochenende Tausende Menschen nach Ichenhausen. Ein buntes Programm auf drei Bühnen und attraktives Angebot an Musik, Kulinarischem von den Partnerstädtchen aus Frankreich und Italien sorgte für tolle Stimmung und lauter strahlende Gesichter.

