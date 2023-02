Ichenhausen

06:00 Uhr

Firma Scheppach unterstützt Türkei mit Hilfsgütern für 850.000 Euro

Generatoren sind hauptsächlich in die vom Erdbeben erschütterte türkische Region geliefert worden. In einer Halle von Scheppach wurden die letzten Vorbereitungen für den Hilfstransport getroffen.

Plus Die mittelständische Firma aus Ichenhausen liefert vor allem Generatoren in die vom Erdbeben erschütterte Region. Es ist nicht das erste Mal, dass Not gelindert wird.

Von Till Hofmann Artikel anhören Shape

Die Geschäfte laufen gut für das mittelständische Unternehmen Scheppach, das sich an beiden Seiten der B16 angesiedelt hat am Ortsbeginn von Ichenhausen. Alles, was man für die eigene Werkstatt und rund ums Haus benötigt, bietet die Firma an. Baumärkte zählen genauso zum Kundenstamm wie Endverbraucher, die im Werkverkauf oder online Wippsägen, Rasenmäher und Laubbläser erwerben können. Generatoren hat die Scheppach GmbH in den vergangenen Monaten nicht nur verkauft, sondern auch verschenkt oder zum Einstandspreis an Händler und Organisationen abgegeben, die selbst unterstützen wollten.

