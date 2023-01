Ichenhausen

12:00 Uhr

Ichenhausen genehmigt den Umbau der Thalermühle

Plus Aus der Thalermühle in Ichenhausen soll ein Mehrfamilienhaus werden. Nun äußert eine Privatperson Zweifel, ob das rechtmäßig ist. Die Stadt gibt dennoch grünes Licht.

Von Heike Schreiber

Einer neuen Nutzung der seit langem leer stehenden Thalermühle hätte die Stadt Ichenhausen gerne schon Anfang Januar zugestimmt. Doch in der ersten Sitzung des Jahres musste Bürgermeister Robert Strobel die Bauvoranfrage zum Umbau in ein Mehrfamilienhaus kurzfristig zurückstellen, da eine Privatperson kurz zuvor "Zweifel gestreut" hatte. Zwei Wochen später setzte Strobel das Thema wieder auf die Tagesordnung und ließ, obwohl sich das Problem noch nicht geklärt hat, trotzdem abstimmen. "Aus privatrechtlichen Angelegenheiten halten wir uns raus und ziehen uns auf unsere Aufgabe zurück", betonte er. Das Landratsamt will er auf die Problematik hinweisen. Wo genau liegt das Problem?

