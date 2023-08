Ichenhausen

06:30 Uhr

Millionen-Haushalt: Ichenhausen muss gewaltige Schulden machen

Plus Die Stadt Ichenhausen beschließt einen millionenschweren Doppelhaushalt. In welche Projekte besonders viel Geld fließt und welche Folgen das für die Zukunft hat.

Von Heike Schreiber Artikel anhören Shape

Es waren gewaltige Summen, mit denen Ichenhausens Kämmerer Michael Fritz in der jüngsten Sitzung des Stadtrats jonglierte. Er präsentierte den städtischen Doppelhaushalt 2023/24, der den der Vorjahre erneut weit übersteigt: Im ersten Jahr umfasst er ein Volumen von etwa 32 Millionen, im zweiten sogar fast 36 Millionen Euro. Nicht ohne Stolz merkte Fritz an, dass damit "einmal mehr Geschichte geschrieben" werde. Ichenhausen leistet sich Investitionen in Millionenhöhe, in erster Linie den Neubau der Friedrich-Jahn-Halle mit dem Hallenbad. Das hat allerdings seinen Preis, wie der Kämmerer anmerkte: Die Stadt braucht sämtliche Rücklagen auf und muss Schulden machen.

Bevor der Kämmerer sein Zahlenwerk vorlegen konnte, befasste sich der Stadtrat mit besagter Friedrich-Jahn-Halle. Das Gremium bekam neue Details und einen Zeitplan präsentiert und stimmte ohne Einwände für den Ersatzneubau. Fritz knüpfte in seinem Doppelhaushalt daran an, sprach davon, dass die Stadt ein "Jahrhundertprojekt auf den Weg" gebracht habe. Mit geschätzten Baukosten von etwa 18 Millionen Euro werde der Stadt Ichenhausen hier "finanziell sehr viel abverlangt". Der Kämmerer geht bei der derzeitigen Planung von einem Eigenanteil von etwa sieben Millionen Euro aus. Heuer sind fast zwei Millionen Euro vorgesehen, im kommenden Jahr soll dreimal so viel investiert werden. Nicht vergessen werden dürfen laut Kämmerer die anderen Projekte, für die die Stadt ebenfalls sehr viel Geld in die Hand nehme: Das Feuerwehrgerätehaus wird weiter gebaut, an der Grundschule wird die Digitalisierung vorangetrieben, im Schulmuseum wird die Gebäudetechnik erneuert und fast sechs Millionen Euro fließen in den Straßenbau und in ein neues Kanalnetz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen