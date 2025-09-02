Ichenhausen punktet bei Bürgermeister-Meisterschaft im Triathlon

Im Rahmen des diesjährigen Mainfrankentriathlons in Kitzingen fand auf der Sprintdistanz die Meisterschaft der Deutschen Bürgermeister 2025 statt. Unter besten Bedingungen gingen die kommunalen Vertreter an den Start: Nach dem Schwimmen in der Donau folgte eine 20-Kilometer-Radstrecke, ehe ein 5-Kilometer-Lauf entlang des Flusses den sportlichen Dreikampf abrundete. Unter den Startern befand sich auch der Dritte Bürgermeister der Stadt Ichenhausen, Stefan Riederle. Der Athlet der Sportgemeinschaft Reisensburg-Nornheim erreichte nach 01:20:58 Stunden das Ziel und belegte damit den 2. Platz in der Gesamtwertung. In seiner Altersklasse sicherte er sich zudem den 1. Rang. Die Bürgermeistermeisterschaft fand 2023 erstmals statt und wurde damit in diesem Jahr bereits zum dritten Mal ausgetragen. Die Wettkämpfe fanden bei optimalen äußeren Voraussetzungen statt und boten sowohl für die Athletinnen und Athleten als auch für die Zuschauer einen gelungenen sportlichen Rahmen.

