Ichenhausen

Ichenhausen rechnet bei Jahn-Halle mit Baupreissteigerungen in Millionenhöhe

Die Friedrich-Jahn-Halle in Ichenhausen am Schulgelände wird neu gebaut. Die Stadt fürchtet, dass sich die berechneten Kosten von 18 Millionen Euro bis Ende noch erhöhen könnten.

Von Heike Schreiber

Seit fest steht, dass die 53 Jahre alte Friedrich-Jahn-Halle in Ichenhausen nicht nur generalsaniert, sondern komplett neu gebaut wird, wird an dem Megaprojekt gefeilt. Im Sommer war die endgültige Planung vorgestellt worden, verbunden mit einer frisch erstellten Kalkulation. Aus einst geschätzten 11,5 Millionen Euro sind gut 18 Millionen Euro geworden. Von dieser Zahl geht auch die neueste Kostenberechnung trotz der ein oder oder anderen Umplanung aus, wie Bürgermeister Robert Strobel jetzt dem Stadtrat mitteilte. Man müsse aber realistisch bleiben und davon ausgehen, dass sich die Summe bis zur Fertigstellung des Vorhabens 2026 erhöhe.

Im Sommer 2021 war zum ersten Mal in der Öffentlichkeit ein Entwurf für die in die Jahre gekommene Halle vorgestellt worden. Seitdem war klar, dass die bisherige Jahn-Halle samt Schwimmbecken, das im Keller untergebracht war, dem Erdboden gleichgemacht und an gleicher Stelle eine moderne Halle und eine neue Schwimmhalle errichtet werden. Heuer folgte eine Präsentation der überarbeiteten Pläne, der Stadtrat stimmte geschlossen dafür. Zusammengefasst heißt das, dass die neue Halle an selber Stelle entsteht, als Schulsport- und Mehrzweckhalle genutzt werden und maximal Platz für 600 Leute bieten soll. Eingeplant ist eine Tiefgarage mit 49 Stellplätzen. Ebenerdig untergebracht ist die neue Schwimmhalle. In einem Mittelbau zwischen den Hallen sind ein weiterer Mehrzweckraum und Horträume vorgesehen sowie eine Mensa mit Küchenbereich.

