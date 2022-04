Ichenhausen

Ichenhausen schafft 200 weitere Tablets für Grundschüler an

An der Grundschule in Ichenhausen sollen in Zukunft alle Mädchen und Buben mit einem eigenen iPad ausgestattet werden.

Plus Die Grundschule hat ihr Medienkonzept überarbeitet und rückt von den interaktiven Tafeln ab. Was es die Stadt kostet, jedes Kind mit einem Endgerät auszustatten.

Von Heike Schreiber

Ein ganz neues Medienkonzept hat Rektorin Cäcilia Tremmel-Wiringer kurz nach ihrem Neustart an der Grundschule Ichenhausen ausgearbeitet und dem Stadtrat vorgestellt, wie sie Schüler in den nächsten Jahren digital fit machen wolle. Eineinhalb Jahre später und um viele Erfahrungen während der Corona-Pandemie reicher hat die Schulleitung das Konzept wieder überarbeitet und im Stadtrat vorgestellt. Ursprünglich sollten alle Klassenzimmer mit modernen Tafeln, sogenannten Whiteboards, ausgestattet werden. Davon ist man abgerückt, stattdessen will die Schule künftig auf Tablets für alle Schüler setzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

