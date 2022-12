Ichenhausen

06:00 Uhr

Ichenhausen unterstützt neue Stellen in Kindergärten

Plus In Kindergärten ist die Personalsituation angespannt. Ab 2023 werden in Ichenhausen vier Teilzeitstellen für Assistenzkräfte geschaffen. Wer finanziert es?

Von Heike Schreiber

In Kindergärten fehlt es allerorten an Personal, die Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen arbeiten meist am Limit. Um dem Problem entgegenzuwirken, geht die Stadt Ichenhausen jetzt einen neuen Weg. Ab 2023 soll zumindest in den zwei größten Kindergärten das Personal aufgestockt und von sogenannten Assistenzkräften unterstützt werden. Da der Freistaat Bayern dieses Modell der Quereinsteiger bis Ende des Jahres finanziell fördert, bleiben an der Stadt etwa Kosten von knapp 70.000 Euro hängen. Dass die Stadträte in der jüngsten Sitzung geschlossen dafür stimmten, freute Bürgermeister Robert Strobel: "Es ist sicher ein guter Schritt."

