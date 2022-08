Ichenhausen

vor 49 Min.

So will Ichenhausen bei der Energie viel mehr sparen

Plus Wegen der Energiekrise will die Stadt nicht tatenlos zusehen. Die Verwaltung hat erarbeitet, wo Einsparpotenzial besteht. Es sind unpopuläre Maßnahmen dabei.

Von Heike Schreiber

Strom wird immer teurer, Gas ist knapp und der Winter nicht mehr so weit. Die Energiekrise zwingt auch die Stadt Ichenhausen dazu, sich mit Energiesparmaßnahmen auseinanderzusetzen. Allein die anstehende Gaspreiserhöhung "wird uns massiv belasten", machte Bürgermeister Robert Strobel in der jüngsten Sitzung des Stadtrats deutlich. Die Stadt wolle sich nicht vorwerfen lassen, dass sie in dieser Hinsicht schlafe. Strobel legte eine lange Liste vor, was die Stadt bereits umgesetzt habe und wo kurz- und mittelfristig Einsparpotenzial besteht. Sämtliche Gebäude in städtischer Hand sollen jetzt einer Checkliste unterzogen und ganz konkrete Ziele so schnell wie möglich umgesetzt werden – auch wenn sie, wie Strobel fürchtet, "nicht unbedingt für Freude sorgen".

