Ichenhausen

Neuer Anlauf: Ichenhausen will endlich die Baulücken schließen

Plus Ichenhausen hat schon vor sieben Jahren begonnen, unbebaute Grundstücke zu erfassen. Weil die Eigentümer nicht ganz mitspielen, ergreift die Stadt die Initiative.

Baulücken gibt es genügend in Ichenhausen. Da wären viele freie Stellen, auch innerorts, die wunderbar bebaut werden könnten. Und das nicht erst seit gestern. Deshalb hat die CSU bereits 2015 erfolgreich den Antrag gestellt, doch ein Kataster ins Leben zu rufen, in dem alle Baulücken aufgelistet werden. Seitdem ruft die Stadt regelmäßig dazu auf, die Liste zu pflegen. Interessierte für Bauplätze gibt es laut Bürgermeister Robert Strobel genügend. Was fehlt sind Grundstückseigentümer, um ihren leeren Baugrund in das Kataster eintragen zu lassen. Der Stadtrat hat sich deshalb dazu entschieden, noch einmal die Initiative zu ergreifen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

