Ichenhausener Kulturprogramm startet mit Open-Air Serenade im Schlossgarten

Das Kultuprogramm "KultICH" von Ichenhausen bietet im Sommer und Herbst zahlreiche Open-Air-Veranstaltungen im Herzen der Stadt.

„KultICH“ lautet die Abkürzung für das Kulturprogramm der Stadt Ichenhausen. Unter diesem Namen gibt es auch dieses Jahr wieder zahlreiche Veranstaltungen. Die Stadt hat mit den Musikvereinen, der Sing- und Musikschule Ichenhausen, der Vhs, dem Förderverein für Kultur und Naherholung und dem Bayerischen Schulmuseum für den Sommer und Herbst wieder ein vielseitiges Kulturprogramm auf die Beine gestellt. Zahlreiche Veranstaltungen sind bis zum November geplant, wobei alle Musikveranstaltungen und Theatervorführungen auf dem Schlosshof beim Unteren Schloss (Bayerisches Schulmuseum) stattfinden. Der Auftakt findet bereits am kommenden Sonntag, 25. Juni statt.

Musik Die Spielgemeinschaft Stadtkapelle Ichenhausen und Musikverein Ellzee eröffnet die Open-Air-Saison mit ihrer Serenade bereits kommenden Sonntag um 19 Uhr im schönen Schlossgarten zwischen Unterem Schloss und Musikschule. Die Nachwuchsmusiker der Sing- und Musikschule veranstalten ihre Schuljahresabschluss-Serenade wie jedes Jahr am letzten Donnerstag vor den Sommerferien, 27. Juli, um 18.30 Uhr im Schlosshof beim Unteren Schloss. Bürgermeister Robert Strobel freut sich, dass darüber hinaus diesen Sommer wiederum Bands ihr Können bei Open-Air-Veranstaltungen im Schlosshof zeigen und den Besuchern einheizen. Los geht’s mit Sonixxx (4. August), Sixbox (18. August), Rogan!Band (25. August), Hee Haw Pickin‘ Band (1. September) und Blamasch (8. September). Hier ist musikalisch bei Rock und Pop, dem Neuesten aus den Charts bis hin zu Country für jeden Geschmack etwas dabei. Beginn ist jeweils um 19:30 Uhr.

Feste und Märkte Ein Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt wird am Sonntag, 2. Juli, vom Förderverein für Kultur und Naherholung veranstaltet. Der Platz zwischen dem Schulmuseum und Storchenbrunnen bietet hierfür eine herrliche Kulisse. Gleichzeitig laden an diesem Tag auch die Marktstände des Peter-und-Paul-Marktes auf der B16 zum Einkaufen ein, ebenso die geöffneten Geschäfte in der Innenstadt. Auch für Kinder ist an diesem Tag einiges geboten. Das Stadtfest in der Innenstadt von Ichenhausen findet am 15. und 16. Juli statt und wird wieder Tausende Besucher anlocken. Für Sonntag, 24. September, ist der Bauernmarkt der Wirtschaftsvereinigung Ichenhausen geplant.

Verschiedene Künstler stellen ihre Werke aus

Ausstellungen Im Schulmuseum Ichenhausen steht der Sommer ganz im Zeichen der Kunst. Der Krumbacher Künstler Sigurd Rakel stellt rund 120 Arbeiten aus. Dabei überrascht Sigurd Rakel auf vielfältige Weise – ob Kubismus oder Pop-Art, intime Zeichnungen oder energiegeladene Landschaften in kräftigen Farben. Am 20. Juli lädt der „Abend in Farbe“ ein, den Künstler live zu erleben, wie eines seiner Werke entsteht, am 3. September lässt sich Sigurd Rakel beim Aktzeichnen mit Modell über die Schulter blicken, am 1. Oktober sind junge Leute zum Zeichenkurs eingeladen, am 19. Oktober ist Sigurd Rakel zu Gast beim Mädelsabend, und am 22. Oktober gibt es die Möglichkeit, kleinere Werke des Künstlers zu ersteigern.

Außerdem zeigt die Stadtarchivarin Claudia Madel-Böhringer mit einer Wechselausstellung die Geschichte der Stammtische in Ichenhausen auf. Im Zeitraum vom 3. Juli bis 8. September stellt der Ichenhausener Künstler Helmut Beer im Rathaus Ichenhausen insgesamt 32 seiner aktuellen Bilderserie aus. Beer, Künstlername Beersy, hat in diesen Gemälden überwiegend alte Ichenhauser Gebäude, aber auch ehemalige Häuser festgehalten. Besichtigt werden können die Gemälde während der Öffnungszeiten des Rathauses. Die Bilder können erworben werden.

Kunst in Kinderhand am Ende der Sommerferien

Bunter Sommer Unter dem Motto „Kunst in Kinderhand“ findet am Ende der Sommerferien wieder „Der bunte Sommer“ statt. Museumspädagogin Johanna Haug wird zusammen mit dem Team des Schulmuseums vom 5. bis 8. September Kinder und Jugendliche ab acht Jahren Lust aufs Experimentieren mit verschiedenen Materialien machen.

Lesung Literarisch Am Dienstag, 26. September, Beginn 19.30 Uhr werden die ehemalige Rektorin der Realschule, Eva Gantner, sowie Herbert Kramer und Dr. Heinrich Lindenmayr mit „Die Panne“ von Friedrich Dürrenmatt eine besondere Lesung im Dilldapper Saal bieten.

Die einzelnen Veranstaltungen im Rahmen von KultICH 2023 finden Sie rechtzeitig vorher im Mitteilungsblatt der VG Ichenhausen und auf der Homepage der Stadt www.ichenhausen.de. Nähere Information zu den Ausstellungen unter der Telefonnummer 08223/6189 oder www.schulmuseum-ichenhausen.de. (AZ)