Ichenhausens Altbürgermeister Walfred Kuhn ist tot

Plus Walfred Kuhn, der 1965 Ichenhausens erster hauptamtlicher Bürgermeister wurde, hat die Geschicke der Stadt 25 Jahre geleitet. Jetzt ist er im Alter von 91 gestorben.

Von Heike Schreiber

Es war eine kleine Sensation, für die Walfred Kuhn 1965 in Ichenhausen sorgte. Der damals gerade mal 33-Jährige bewarb sich als "Ortsfremder" – er stammte aus Neumünster – um das Amt des Bürgermeisters und gewann prompt die Wahl gegen einen Einheimischen. 25 Jahre lang stand der CSU-Mann in der Folge an der Spitze der Stadt und prägte diese wie kaum ein anderer. Jetzt ist Walfred Kuhn im Alter von 91 Jahren im Kreis seiner engsten Familie in Ichenhausen gestorben. Er hinterlässt seine Frau Wilma, zwei Söhne und eine Tochter. Bürgermeister Robert Strobel zieht vor Kuhns Lebensleistung tief den Hut: "Ichenhausen hat ihm viel zu verdanken. Er hat einst regelrechte Pionierarbeit geleistet."

