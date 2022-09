Ichenhausen

vor 17 Min.

Ichenhausens neuer Viererlei-Markt ist "eine wichtige Initiative"

Bisher fanden in Ichenhausen im Herbst der Maria-Namen-Markt und der Bauernmarkt an ein- und demselben Tag statt. Heuer soll das Angebot sogar noch erweitert werden. Hinzu kommen am 25. September noch ein Flohmarkt sowie ein Oldtimer-Treffen.

Plus Zum ersten Mal finden am 25. September drei Märkte und das Oldtimer-Treffen gleichzeitig statt. Was sich Stadt und Wirtschaftsvereinigung davon erhoffen.

Von Heike Schreiber Artikel anhören Shape

Die Stadt Ichenhausen und die Wirtschaftsvereinigung gehen neue Wege. Fanden bisher im Herbst der Maria-Namen-Markt und der Bauernmarkt an ein- und demselben Tag statt, soll das Angebot heuer sogar noch erweitert werden. Hinzu kommen am 25. September noch ein Flohmarkt sowie ein Oldtimer-Treffen. Ichenhausens Bürgermeister Robert Strobel lobt die Wirtschaftsvereinigung für ihre "ganz wichtige Initiative", mit dem sogenannten Viererlei-Markt "zündet sie ein wahres Feuerwerk".

