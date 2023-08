Ichenhausen

06:30 Uhr

Ichenhauser Stadtratsfraktionen zeigen sich beim Haushalt optimistisch

Plus Trotz drohender Kreditaufnahme und aufgebrauchter Rücklagen stimmen die Fraktionen in Ichenhausen der Haushaltsplanung zu. Kritik bleibt aus.

Von Heike Schreiber

Mit den Stimmen aller Rätinnen und Räten der Fraktionen und politischen Gruppierungen ist im Stadtrat Ichenhausen der Etat für den Doppelhaushalt 2023/24 beschlossen worden. Obwohl die Stadt aufgrund millionenschwerer Projekte Kredite aufnehmen und Schulden machen muss, war die Reaktion der Sprecherinnen und Sprecher durch die Bank positiv. Kritik blieb aus, es gab ausschließlich Lob. Alle zeigten sich "optimistisch", die Vorhaben gut stemmen zu können.

Stefan Riederle (CSU) betonte in seiner Stellungnahme, dass es gut sei, dass die Stadt so viel Geld investiere und dafür auch die nötigen Rücklagen habe. Es handle sich um Projekte, "die der Struktur der Stadt und der Daseinsfürsorge dienen". Der Neubau der Friedrich-Jahn-Halle sei eine Investition für die nächsten 50 Jahre. Ohne die Halle wäre die Stadt in Riederles Augen ein gutes Stück ärmer. In Zukunft müsse sich Ichenhausen bei den Ausgaben disziplinieren, "aber mir ist davor nicht bang", betonte der CSU-Fraktionsvorsitzende. Seine Fraktion stimme dem Doppelhaushalt geschlossen zu. Dem Motto von Kämmerer Michael Fritz pflichte er voll bei und wiederhole es gerne: "Packen wir es an."

