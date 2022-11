Ichenhausen

vor 20 Min.

Ichenhauser wollen mehr Verkehrsüberwachung in Wohngebieten

In Ichenhausen gibt es inzwischen viele Tempo-30-Zonen. Da sich so mancher Autofahrer nicht daran hält, wünschen sich viele Anwohner Geschwindigkeitskontrollen in Wohngebieten.

Plus Die Anregungen und die Kritikpunkte in der Bürgerversammlung in Ichenhausen beziehen sich vor allem auf den Verkehr.

Von Heike Schreiber

Bürgerversammlungen sind in erster Linie dazu da, dass die Bürger Fragen, Anregungen und Kritik los werden können. Die erste von insgesamt sechs Versammlungen in Ichenhausen nutzte das zahlreich erschienene Publikum auch dazu. Die Fragerunde im Anschluss an den Vortrag von Bürgermeister Robert Strobel drehte sich vor allem um das Thema Verkehr. Für seine Antworten und seine Zusagen, sich um alles zeitnah zu kümmern, und sogar telefonisch zurückzurufen, bekam der Rathauschef am Ende viel Applaus.

