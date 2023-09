Ichenhauserin verliert nach Betrug 2000 Euro vom Konto

Eine Frau aus Ichenhausen sieht sich um 2000 Euro geprellt. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu der Abbuchung kam.

Eine 48-Jährige meldete der Polizei am Mittwoch, dass sie Opfer eines Betrugs geworden war. Zuvor hatte die Dame Abbuchungen auf ihrer Kreditkarte in Höhe von rund 2000 Euro bemerkt. Die Erklärung für die unrechtmäßigen Abbuchungen fand sie laut Polizeiangaben in einem kurz zuvor abgeschlossenen Verkauf von Gebrauchtware über eine Online-Plattform. Hierzu sendete ihr der Käufer einen Link, der die Geschädigte zur Preisgabe von persönlichen Daten aufforderte. Diese Daten wurden dann durch den mutmaßlichen Betrüger missbräuchlich verwendet. Die Polizei in Günzburg ermittelt nun zum Betrugsdelikt. (AZ)