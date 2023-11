Ichenhausen

17:00 Uhr

Im Bayerischen Schulmuseum in Ichenhausen wird Unendlichkeit erlebbar

Plus Im Bayerischen Schulmuseum startet eine neue interaktive Ausstellung, die sich der Mathematik widmet. An 20 Stationen kann das Publikum experimentieren.

Von Gertrud Adlassnig Artikel anhören Shape

In schöner Regelmäßigkeit bietet das Bayerische Schulmuseum Ichenhausen interaktive Ausstellungen, die dem Namen des Museums alle Ehre machen. Denn sie richten sich an Lernwillige, seien es nun Schüler oder Erwachsene, die bereit sind, sich mit einer Materie auseinanderzusetzen, die bei vielen Menschen unbeliebt ist: der Mathematik. Johanna Haug und ihr Museumsteam haben das Gießener Mathematikum entdeckt und buchen dort Wanderausstellungen, die auf spielerische Art mathematische Prinzipien erfahr- und erfassbar machen. Seit dieser Woche lädt die Ausstellung „Kein Ende in Sicht – Unendlichkeit zum Anfassen“ zum Ausprobieren und herausfinden ein.

Nun könnte man meinen, das sei Kernaufgabe eines Schulmuseums. Doch die Begrüßungsrede von Ichenhausens Bürgermeister Robert Strobel brachte den Vernissagebesuchern eine andere Erkenntnis. Die sehr stark von Schulklassen nachgefragte Ausstellung wird ganz ohne freistaatliche Unterstützung finanziert. Es sind der Bezirk Schwaben, der Landkreis, die Stadt Ichenhausen und eine Reihe großzügiger Sponsoren, die die beliebten Ausstellungen ermöglichen und damit einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die in vielen Kreisen als schick empfundene Ablehnung der Mathematik zu überwinden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen