Im Freibad Ichenhausen wird heuer nur das Nötigste saniert

Bis zum Start der Freibadsaison soll in Ichenhausen nur das Allernötigste im Nichtschwimmer- und Planschbecken saniert werden.

Plus Die großen Reparaturen verschiebt die Stadt Ichenhausen. Für welche Sanierungsvariante sich der Stadtrat entschieden hat und welche Kosten 2023 fällig werden.

Von Heike Schreiber

Gute fünf Wochen sind es noch bis zum Start in die Freibadsaison. Bis dahin soll im Nichtschwimmer- und Planschbecken noch einiges repariert werden - allerdings auch nur das Allernötigste. In der Bau- und Umweltausschuss-Sitzung im Februar hatten die Mitglieder beschlossen, heuer nur 17.000 Euro zu investieren. Mehr lässt die Finanzlage nicht zu. In der jüngsten Stadtratssitzung mussten die Räte darüber entscheiden, wie es ab Herbst im Freibad weitergeht und ob dann im großen Stil saniert werden soll. Zuletzt machten Zahlen zwischen 74.000 und 800.000 Euro die Runde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

