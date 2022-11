Im Schulmuseum Ichenhausen werden Buchstaben zu Kunstwerken

Lust aufs Schreiben bekommen die Besucher des Schulmuseums in Ichenhausen. Ab sofort heißt es dort: „Schreiben handmade“. So können die Gäste mitmachen.

Lust aufs Schreiben bekommen die Besucher des Schulmuseums. Ab sofort heißt es dort: „Schreiben handmade“. In Zeiten des Tippens und Wischens ist die Rückbesinnung auf das Handgeschriebene verstärkt zu spüren, erklärt Claudia Dzengel. Die Kalligrafin schlägt in Ichenhausen einen spannenden Bogen von der Entstehung der Schrift beginnend vor rund 5000 Jahren als hieratische Alltagsschrift, als Hieroglyphen und als Keilschrift über die verschiedenen Formen der Antiqua bis zu den neuzeitlichen Schriftarten.

Claudia Dzengel schafft Kunstwerke aus Buchstaben. Die ästhetischen Objekte entstehen aus der Verbindung von Worten mit grafischen Elementen, aber selbst Musik hat die Wiener Künstlerin in Bildwerke umgesetzt. In Ichenhausen sind einige ihrer Arbeiten zu sehen, in denen aus Liedern und musikbegleiteten Texten von Poetryslamern Tuschezeichnungen geworden sind. Über einen QR-Code können sich die Besucher die Musik herunterladen und so einen neuen Aspekt des Bildes erfahren.

Kalligrafie aus fernen Ländern wird im Schulmuseum gezeigt

Claudia Dzengel arbeitet in der Regel in Serien, in denen sie einen besonderen Text schreibt, etwa ein Gedicht oder einen Liedtext, der ihr zu Herzen geht. Dabei nutzt sie eine bestimmte Schriftart, die sie im Laufe der Anwendung modifiziert und in neue Zusammenhänge und grafische Ausgestaltungen setzt. Dafür nutzt sie immer wieder neue Werkzeuge, vom klassischen Gänsefederkiel bis hin zur selbst gefertigten Feder aus Coladosen oder einer hölzernen Pommesgabel.

Außer ihren eigenen Werken hat Claudia Dzengel auch Blätter zweier Künstler mitgebracht, deren Schrift sich grundsätzlich von der europäischen unterscheiden: Japanische Schrift von Junko Baba und arabische von Ali Kianmehr, dessen Zeichen Claudia Dzengel zu eigenen Werken inspirierte, die den Ornamentreichtum in die Strenge der europäischen Schrift einfließen ließ und eine neuartige Schrift generierte.

Mitmachtische für die Museumsgäste im Schulmuseum

Neben der ästhetischen Qualität einer Kunstausstellung bietet „Schreiben handmade“ den Besuchern intensive Interaktion. In allen Räumen stehen Mitmachtische, an denen nicht nur Kinder ihre Freude am Schreiben finden können. Alles, was dafür nötig ist, steht bereit. Um eine Aktion mit Nachwirkung zu haben, gibt es nicht etwa nur weiße Blätter. Unter der Anleitung von durch Claudia Dzengel geschulten Museumsmitarbeitern können sich die Besucher an zahlreichen unterschiedlichen Übungen versuchen. Die Arbeitsblätter dazu hat Karen Steifensand aufbereitet. Johanna Haug, Museumsleiterin, Kalligrafin Claudia Dzengel und Grafikerin Karen Steifensand haben sich zu einem Dreigespann zusammengefunden, das bereits seit Monaten an der Ausgestaltung der Ausstellung feilt.

Herausgekommen, freut sich die Leiterin des Hauses, ist ein Angebot, das sich aus einer hochkarätigen Kunstausstellung, einer historisch spannenden Infoausstellung und einem Mitmachangebot zusammensetzt, das den unterschiedlichen Interessen der Besucher gerecht werden kann.

Mit sechs Richtigen an Verlosung teilnehmen

Wer aufmerksam durch die Ausstellung geht, findet auch noch zwei Rätsel. Bei dem von Claudia Dzengel kann jeder für sich die Lösung entdecken, sie findet sich im Bild selbst. Das andere wurde von der Museumsleitung erstellt und spielt mit der Behauptung, man könne aus der Handschrift auf den Charakter oder Beruf eines Menschen schließen. Zehn Ichenhauser haben ein Zitat von Mark Twain geschrieben, der Besucher muss nun Schriftzug und Person richtig zusammensetzen, die dazu bereitgestellte Postkarte ausfüllen und hoffen, dass er mit mindestens sechs Richtigen in die Verlosung kommt, in der man am Ende der Ausstellungszeit ein schönes Schreibset gewinnen kann.

Die Ausstellung „Schreiben handmade“ läuft noch bis 25. Juni 2023 im Bayerischen Schulmuseum. Öffnungszeiten: Di.–So. 10 bis 17 Uhr. Ausstellungsbegleitend gibt es ein umfangreiches Angebot für Schulklassen aller Schularten ab der 3. Klasse.