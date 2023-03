In 3000 Haushalten in Ichenhausen und Umgebung fiel der Strom aus

Wie die Lechwerke als regionaler Energieanbieter den Blackout erklären.

Das Fernsehbild war plötzlich weg, der Staubsauger funktionierte nicht mehr, der Kühlschrank verrichtete seinen Dienst nicht länger. Alles das hatte nur einen Grund: Am Freitagmittag bekamen Einwohner in Ichenhausen, aber auch in anderen Orten im Landkreis Günzburg die Folgen eines Blackouts zu spüren.

Die Ursache des Stromausfalls, der gegen 12.30 Uhr begann, war ein Defekt an einem Mittelspannungskabel bei Ichenhausen. Durch die höhere Belastung kam es dann an drei weiteren Kabeln zu Folgefehlern, wie Thomas Renz, Sprecher der Lechwerke (LEW), am Abend gegenüber der Redaktion auf Anfrage erklärte. In der Spitze seien über 3000 Haushalte vom Netz gewesen.

Nicht alle waren am späten Freitagnachmittag wieder versorgt

Betroffen waren insbesondere Teile der Stadt Ichenhausen sowie der Gemeinden Kammeltal und Ellzee. Durch Umschaltungen konnte LEW Verteilnetz (LVN) die Haushalte schrittweise wieder ans Netz nehmen. Bis 14 Uhr sind Renz zufolge die meisten Haushalte wieder versorgt worden. Einige wenige Wohnungen und Häuser waren aber bis zum späten Nachmittag ohne Strom. Bis 18 Uhr sollten auch sie wieder Strom nutzen können, davon ging der LEW-Sprecher aus. Am Freitag wurden noch bis in die Abendstunden hinein die defekten Kabelabschnitte mithilfe eines Kabelmesswagens genau lokalisiert. Die Reparaturen an den Kabeln sollen dann am Samstag ausgeführt werden.