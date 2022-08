In Ichenhausen bleibt es bei Tempo 50 auf der B16

Plus Die Liste Ichenhauser Bürger/Grüne hat auf eine Geschwindigkeitsbegrenzung im Stadtgebiet gehofft. Warum sie mit ihrem Antrag krachend gescheitert sind.

Sie haben es versucht, doch ihr Traum von Tempo 30 auf einem Streckabschnitt der B16 durch Ichenhausen hat sich schnell ausgeträumt. Der Antrag der Liste Ichenhauser Bürger/Grüne, zwischen Hindenburgpark und der Einmündung der Von-Stain-Straße, also zwischen Fachklinik und Kindergarten eine Geschwindigkeitsbegrenzung zu erreichen, fand weder bei den Behörden noch im Stadtrat Anklang. Alexander Ohgke zeigte sich am Ende schwer enttäuscht: "Es ist unbestritten, dass Ichenhausen unter dem Verkehr leidet. Eine Temporeduzierung wäre ein Anfang gewesen, den man durchaus hätte ausweiten können."