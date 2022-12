Ichenhausen

11:55 Uhr

In Ichenhausen entstehen bis 2026 drei neue Baugebiete

Plus Insgesamt werden mit zeitlichem Abstand knapp 80 Bauplätze in Ichenhausens Stadtteilen Hochwang und Oxenbronn verwirklicht. Welche Details für Diskussion im Bauausschuss sorgen.

Von Heike Schreiber

Wer sich gerne in Ichenhausen oder seinen Stadtteilen niederlassen und ein Haus bauen möchte, hat für die Zukunft beste Aussichten: In Hochwang sollen nacheinander zwei Baugebiete und in Oxenbronn ein weiteres realisiert werden. Insgesamt wird die Stadt, wenn alles nach Plan läuft, zwischen 2025 und 2026 knapp 80 Bauplätze zum Verkauf anbieten. In der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses beschlossen die Mitglieder einstimmig, bei zwei Baugebieten ins Verfahren einzusteigen. Für längere Diskussion sorgten zwei Details: Müssen die künftigen Hausbesitzer zwingend eine Photovoltaikanlage auf den Dächern platzieren und dürfen sie sich hinter hohen Zaunanlagen verschanzen?

