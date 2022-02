Ichenhausen

vor 17 Min.

In Ichenhausen sind bald Bestattungen unter einem Friedbaum möglich

Plus Die Stadt Ichenhausen hat sich für eine besondere Art der Bestattung entschieden. Auch der künftige Friedbaum wird ein besonderer sein.

Von Heike Schreiber

Bestattungen in einem Friedwald werden immer mehr nachgefragt. Den gibt es zwar in Ichenhausen nicht, dafür hat sich die Stadt Gedanken gemacht, welche Art von Beerdigungen auf dem örtlichen Friedhof möglich wären. Im vergangenen Jahr fiel die Entscheidung zugunsten eines Friedbaums. Unter diesem sollen künftig Urnenerdbestattungen möglich sein. Jetzt hat sich der Bauausschuss in der jüngsten Sitzung wieder mit dem Thema beschäftigt und sich auf eine eher ungewöhnliche und seltene Baumart festgelegt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen