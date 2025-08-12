In Ichenhausen tritt wieder Listenbündnis an

Die Liste Ichenhausener Bürger (LIB) und die Grünen haben erneut bekräftigt, dass sie wieder gemeinsam eine Liste anstreben. „Wir stehen gemeinsam für eine moderne zukunftsfähige Kommunalpolitik, die über Parteiengrenzen hinweg auf Sachthemen und realpolitischen Lösungen fokussiert ist, um die derzeitigen großen Herausforderungen zu meistern“, so Armin Pawellek, Sprecher der LIB in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Gemeinsam wollen sich die Bürgerliste und Grüne dafür einsetzen, dass die Interessen der Bürgerinnen und Bürger gehört werden und die Stadt zukunftsfähig gestaltet wird.

Derzeit stellt das Listenbündnis zwei Räte im Ichenhauser Stadtrat: Alexander Ohgke und Michael Kollmann. Rückhalt gibt dem Bündnis der enorme Zuspruch und wachsende Andrang bei der kommenden Listenaufstellung. Stadtrat Ohgke berichtet: „Wir merken, dass sich hier an der Basis gerade gewaltig etwas ändert.“ Kollmann fügt hinzu: „Die Bürger und Vereine haben es satt, dass sich hier nichts tut.“ Zusammen möchte das Bündnis für eine zukunftsfähige, nachhaltige, aber vor allem für eine lebenswerte Stadt einstehen. Doch Ichenhausen soll nicht nur zukunftsfit gestaltet werden, sondern es sind auch Maßnahmen für eine sofortige Verbesserung der Lebensqualität angesetzt. Thematisch soll für alle etwas geboten sein. Das genaue Wahlprogramm mit dem Namen „Jetzt ist Zeit für Zukunft!“ wird nach Angaben des Bündnisses im Herbst veröffentlicht. (AZ)