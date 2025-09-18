Ist der Weg frei für ein gemeinsames Feuerwehr- und Schützenhaus in Oxenbronn?

Von großen, neuen Räumen träumen Feuerwehrleute und Schützen im Ichenhauser Stadtteil Oxenbronn schon länger. Mehr als beengt sind die Verhältnisse. So langsam könnte der Traum von einem Neubau aber zur Realität werden. Die Stadt hat inzwischen ein passendes Grundstück erworben, jetzt ging es im Stadtrat darum, den Weg für die Bauleitplanung freizumachen.

Das Feuerwehrgerätehaus am Krautgartenweg platzt aus allen Nähten, dem Schützenverein ergeht es nicht viel besser. Dass bei den Floriansjüngern vor Ort großer Handlungsbedarf besteht, ist hinlänglich bekannt. Auch im heuer neu überarbeiteten Feuerwehrbedarfsplan stand es wieder schwarz auf weiß, dass es einen Neubau bräuchte. Bislang war dessen Realisierung aber gescheitert. Mit dem Erwerb eines Grundstücks an der Ulmer Straße am Ortsausgang in Richtung Rieden hat die Stadt einen ersten großen Schritt gemacht, jetzt soll der zweite Schritt folgen. Um hier nämlich ein Feuerwehr- und Schützenhaus bauen zu können, muss ein Bebauungsplan aufgestellt und der Flächennutzungsplan geändert werden. Der Name des Ganzen: „Sonstiges Sondergebiet Feuerwehr mit Schützen an der Ulmer Straße“.

Etwa 0,5 Hektar ist das Gelände nach Angaben des Bauamtes groß, Platz genug für ein neues Gebäude, in dem die Feuerwehr mit Gerätschaften und Schützen mit Schießstand unterkommen können. Erste Vorbesprechungen habe es schon gegeben, teilte Bürgermeister Robert Strobel mit. Theoretisch wisse man auch, wo eine Zufahrt zum Grundstück möglich wäre. Für weitere Details sei es jetzt noch viel zu früh. Den Räten reichten die Informationen, sie gaben grünes Licht. Strobel freute sich, dass die Stadt ohne Gegenstimme ins Verfahren einsteigen könne. Der nächste Schritt ist jetzt, frühzeitig die Öffentlichkeit und Behörden sowie Träger öffentlicher Belange zu beteiligen.