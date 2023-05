Jahrmarkt wird erstmals von einem musikalischen Sternmarsch umrahmt

Beim ersten Markttag des Jahres in Ichenhausen am 21. Mai gibt es mehrere Neuerungen. Erstmals findet auch ein Von-Kind-zu-Kind-Flohmarkt statt.

Am Sonntag nach Christi Himmelfahrt, 21. Mai, findet in Ichenhausen der erste Jahrmarkt 2023 statt. Händler bieten von 10 bis 18 Uhr ihre Waren vom bunten Hosenknopf über die schicke Bluse bis zur Leder-Handtasche sowie alles rund um Haus und Garten an. Auch zahlreiche Geschäfte in Ichenhausen sind an diesem Sonntag von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Darüber hinaus ist in dem traditionellen Jahrmarkt erstmals ein Von-Kind-zu-Kind-Flohmarkt eingebettet, der von den Kindertagesstätten Storchennest und Wilhelm Busch organisiert wird.

Hier dürfen Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre ihre Spielsachen, Bücher, Kleidung und Ähnliches zum Verkauf anbieten. Die jungen Verkäuferinnen und Verkäufer brauchen sich dazu nicht anmelden, sollen sich aber zwischen 9.30 und 10 Uhr zur Zuweisung eines Platzes für ihren Stand vor dem Rathaus einfinden.

Gemeinschaftschor trifft sich am Kriegerbrunnen

Der Jahrmarkt wird musikalisch erstmals durch Blasmusik bereichert. Die Musikkapelle Hochwang-Oxenbronn, die Stadtkapelle Ichenhausen/Musikvereinigung Ellzee, der Fanfarenzug der Freiwilligen Feuerwehr Ichenhausen und der Musikverein Rieden werden, aus verschiedenen Richtungen kommend, durch die Kernstadt und den Jahrmarkt marschieren, dabei ihre Musik erklingen lassen und sich am Kriegerbrunnen bei der katholischen Stadtpfarrkirche zum sogenannten "Gemeinschaftschor" treffen. So einen Sternmarsch mitten durch den Jahrmarkt hat es noch nie gegeben.

"Ich bin gespannt, wie das klappen und bei den Jahrmarkt-Besuchern und Standbetreibern, aber auch bei den Einzelhändlern in der Stadt und den Musikanten ankommen wird", so Ichenhausens Bürgermeister Robert Strobel. Ein Kompliment spricht Strobel der Wirtschaftsvereinigung Ichenhausen aus, die immer wieder wertvolle Impulse gebe. "Aber nicht nur das, die Wirtschaftsvereinigung packt immer auch mit an." Beim Jahrmarkt ist sie mit einem eigenen Essens- und Getränkestand dabei, wo Vorsitzender Martin Schmid selbst am Grill stehen wird. (AZ)