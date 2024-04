Jazz up feiert 40-jähriges Bestehen mit ausverkauftem Konzert

Zum Geburtstagskonzert der Formation kommen Musikerinnen und Musiker aus ganz Deutschland. Im Juni gibt es noch mehr Gelegenheit, Jazz up zu erleben.

Angefangen hat alles vor 40 Jahren: Als kleine Big Band mit mehreren Bläsern ist die Formation Jazz up gestartet. Später wurde daraus eine Funk- und Modern Jazz Band, die ihren Stil immer wieder änderte und auch die Zusammensetzung hat sich immer wieder neu gestaltet. Was aber über vier Jahrzehnte geblieben ist, ist die Freude an der Musik und die Begeisterung des Publikums. Die ist auch an der Resonanz auf das Jubiläumskonzert erkennbar, das die Band am Samstag, 4. Mai in der ehemaligen Synagoge Ichenhausen als Teil des Musikalischen Frühlings spielt: Es ist restlos ausverkauft.

Ehemalige und Freunde kommen zum Konzert nach Ichenhausen

Die Band in der aktuellen Besetzung mit den Gründungsmitgliedern Martin Wieland (Bass), Richard Guserle (Saxofon), Andreas Wieland (Schlagzeug) und Dominik Wiedenmann (Piano) hat sich dazu Gastmusiker und ehemalige Bandkollegen eingeladen: Posaunist Jürgen Vogel aus München, Sängerin Sandra Hilge aus Mönchengladbach, Sängerin Margit Vagaday aus Ulm (jetzt an der Komischen Oper Berlin), Sängerin Alexandra Jörg, Sänger Alexander Kussmaul, Drummer Harry Reischmann, Keyboarder Manuel Hartwig, Gitarrist Herbert Bucher sowie Schauspieler Olaf Ude. Die Moderation des Abends in der Synagoge am 4. Mai übernimmt Nina Kaimer.

Wer kein Ticket für das Jubiläumskonzert ergattert hat, bekommt im Juni erneut Gelegenheiten, Jazz up zu erleben. "Ein Abend mit Heinz", die Hommage an Heinz Erhardt mit Olaf Ude, die bereits im Neuen Theater Burgau und im Kloster Wettenhausen zu erleben war, kommt am Samstag, 8. Juni, noch mal auf die Bühne im Neuen Theater. Einen Tag vorher, am Freitag, 7. Juni, kann man Jazz up live im Bayerischen Fernsehen hören - ab 18.30 Uhr in der Abendschau.