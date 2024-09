Ein neuer Versuch: Kultdisco W3 in Ichenhausen soll wieder öffnen

Heiko Holzmann-Brügger stemmt die Hände in die Hüften und blickt auf die Paletten voll beladen mit Soft-Drinks und Alkohol. Die Getränkelieferung ist angekommen. So richtig einschätzen können er und seine Frau Diana Brügger bisher nicht, wie viele Gäste am Wochenende in ihren neuen Club kommen werden. Am kommenden Freitag eröffnet das HeiDi‘s im Jettinger Industriegebiet. Einst als Tanzlokal Calypso bekannt und beliebt, zwischendrin (bis zu einer größeren Polizeirazzia) als Techno-Schuppen gedient, soll hier ab dem 13. September ab 21 Uhr wieder ein Ort für Feierlustige verschiedener Generationen werden. „Wir wollen die Leute vom Land“, sagt die gelernte Chemikantin Diana Brügger. Am Donnerstag findet der Testlauf für Helfer, Freunde und Bekannte statt, das neue Kassensystem wird geprüft, damit beim großen Opening am Wochenende alles glattläuft. „Für die ersten zehn Gäste wird es eine VIP Member Card geben“, verrät Brügger. Das heißt, sie müssen nie wieder Eintritt zahlen – solang es das HeiDi‘s gibt.

Anna Schmid