Jüdische Kulturwoche: In der Synagoge wird eine besondere Film-Premiere gezeigt

Zum Auftakt der zweiten Jüdischen Kulturwoche Schwaben steht in Ichenhausen "Jüdisches Glück" auf dem Programm. Die Komponistin ist persönlich vor Ort.

Schon mal etwas von Baron Horace Günzburg gehört? Vermutlich eher nicht. Er war ein jüdischer Bankier, Diplomat und Förderer der Künste in St. Petersburg, der im 19. Jahrhundert gelebt hat und dessen Name tatsächlich auf die Stadt Günzburg zurückgeht. Er und seine Familie waren mit ihren Banken zwischen St. Petersburg und Paris die "russischen Rothschilds". Wie auch immer, mit seinem Geld wurde 1912 eine "Expedition" finanziert, deren Teilnehmer alles aufzeichneten, was sie vor den Trichter bekamen: Lieder, Musikstücke, Märchen und auch Gesänge der Synagoge. Und jetzt kommt die Verbindung zur Gegenwart: Ein Teil der damaligen Tonaufzeichnungen ist in die neue Filmmusik zu einem Stummfilm eingegangen, der am Sonntag, 13. November, zum Auftakt der zweiten Jüdischen Kulturwoche Schwaben seine Live-Premiere in der Ichenhauser Synagoge erlebt. "Jüdisches Glück" heißt er. Die Komponistin berichtet persönlich über ihre Arbeit.

Programm der zweiten Jüdischen Kulturwoche in der Synagoge 1 / 5 Zurück Vorwärts Sonntag, 13. November 17 Uhr Einführungsgespräch 18 Uhr Stummfilm "Jüdisches Glück"

Dienstag, 15. November 12 Uhr Führung über den jüdischen Friedhof mit Stadtarchivarin Claudia Madel-Böhringer

Dienstag, 15. November 14 bis 16 Uhr Tagung und Podiumsdiskussion "Spuren der schwäbischen Juden in den Niederlanden (Eintritt frei)

Dienstag, 15. November 18 Uhr Konzert mit Feygele und Workshopteilnehmern (Eintritt frei)

Dienstag, 15. November 20 Uhr Podiumsdiskussion über Antisemitismus in der Europäischen Union mit Markus Ferber, Mitglied des Europäischen Parlaments, Karin Schnebel, und Jürgen Böhm. Grußworte von Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, und Landrat Hans Reichhart.

Der Film ist ein Dokument des Lebens in einem russischen Schtetl, gedreht 1925 in Odessa und Berditschew in der heutigen Ukraine. Er erzählt die Geschichte von Menachem Mendel, der große Träume hat, aber keinen beruflichen Erfolg. Schließlich versucht er sich als ‚Schadchen‘, wie im Jiddischen die Heiratsvermittler heißen. Diese Dienste bietet er einem reichen Herrn an, der seine aufmüpfige Tochter verheiraten möchte. Menachem hat sich mit einem anderen Heiratsvermittler zusammengetan, der ebenfalls auf der Suche nach einer Partie für seinen Auftraggeber ist, allerdings nach einem Bräutigam. Diese Kleinigkeit ist Menachem entgangen, die Missverständnisse nehmen ihren freien Lauf. Der Film ist ein einmaliges Dokument der jüdisch-ukrainischen Kulturgeschichte, gedreht an Originalschauplätzen und ukrainischen Zentren des jüdischen Lebens wie Berdytschiw, Odessa, Letytschiw.

In die Musik authentische Gesangsaufnahmen einbezogen

Die neue Musik stammt von der ukrainischen Komponistin Masha Khotimski, 1980 geboren, die heute in München lebt. Eine besondere Leidenschaft verbindet Masha Khotimski mit dem Stummfilm. Sie hat in ihre Musik authentische Gesangsaufnahmen einbezogen, chassidische Gesänge, die in den ukrainisch-jüdischen Gemeinden gepflegt wurden und die sich dort seit dem 18. Jahrhundert entwickelt haben. Masha Khotimski bearbeitete die historischen Aufnahmen, kombinierte sie mit neuer Musik für kleines Ensemble und reicherte sie mit Geräuschen zu einem großen Klangraum an.

In der Ichenhauser Synagoge wird am 13. November der Film "Jüdisches Glücke" gezeigt. Legendär ist die lange, im Hafen von Odessa gedrehte Traumszene, in der sich der Protagonist als versierter Heiratsvermittler ausgibt. Foto: Filmmuseum München

Der Film mit der neuen Musik ist erstmals am Sonntag um 18 Uhr in der Synagoge zu erleben. Er bildet den Auftakt zur zweiten Jüdischen Kulturwoche Schwabens, die bis zum 17. November dauert und auch in Ichenhausen mit einem umfangreichen Programm aufwartet. Vor der Filmpremiere gibt es ab 17 Uhr eine Einführung. Die Komponistin wird im Gespräch mit der Arte-Redakteurin Nina Goslar und dem Leiter des Filmmuseums München, Stefan Drössler, ihre Arbeit vorstellen und vom Leben im russischen Schtetl erzählen, wo auch der Stummfilm 1925 gedreht wurde. Zur Begrüßung gibt es Kaffee, Chai und Ichenhauser Berches. (mit AZ)