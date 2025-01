Jugend musiziert: Ichenhausens Talente glänzen

Beim diesjährigen Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“, der am Wochenende des 18. und 19. Januar in Augsburg stattfand, erzielte das Gitarrenquartett der Sing- und Musikschule Ichenhausen einen großartigen Erfolg: Die jungen MusikerInnen Luisa Bisle, Matilda Jehle, Naemi Trautwein und Felix Göder erspielten sich mit ihrem anspruchsvollen, knapp zehnminütigen Programm einen 1. Preis mit hervorragenden 23 Punkten. Damit qualifizierten sie sich für den Landeswettbewerb. „Jugend musiziert“ ist der größte Musikwettbewerb für Kinder und Jugendliche in Deutschland, dessen Schirmherr der Bundespräsident ist. Seit seiner Gründung im Jahr 1964 bietet er jungen Talenten die Möglichkeit, ihr Können unter Beweis zu stellen. In monatelanger Vorbereitung investierten die Schülerinnen und Schüler viel Zeit in Proben, Einzelunterricht und Übungseinheiten – trotz schulischer Verpflichtungen. Mit Engagement und Freude gelang es ihnen gemeinsam mit ihrem Lehrer Peter Merz, eine überzeugende Leistung auf die Bühne zu bringen. Der Landeswettbewerb, bei dem sich die besten Nachwuchsmusiker aus ganz Bayern messen, findet vom 1. bis 8. April erneut in Augsburg statt.

