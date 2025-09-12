Jugendbegegnung, damit die Städtepartnerschaft weiter lebendig bleibt

Fünf Jugendliche aus Ichenhausen fuhen mit einem Sprinter nach Frankreich in unsere Partnerstädte Changé und Saint Germain le Fouilloux. Mit dabei, als Fahrer und Begleiter Armin Kieble, der Referent für Städtepartnerschaften. Ein Muss war natürlich ein Zwischenstopp in Paris. Pünktlich wurden sie in Changé von den Gastfamilien, den fünf französischen Jugendlichen und den offiziellen Vertretern sehr herzlich begrüßt. Schon am nächsten Tag machte sich die gesamte Gruppe von nun zehn Jugendlichen und zusätzlichen französischen Betreuern auf den Weg an die Küste nach Plouneour-Brignogan in der Bretagne. Dort erlebten alle gemeinsam drei herrliche Tage mit Kajakfahren, Schwimmen, Strandsegeln und Strandspielen. Am Donnerstag ging es dann wieder zurück in die Partnerstädte. Hier wurde in Rennes, der Hauptstadt der Bretagne ein Stopp eingelegt.

Am Freitag ging es sportlich weiter. Die deutschen Jugendlichen lernten verschiedene französische Spiele kennen und hatten viel Spaß im Hochseilgarten in Forcé. Natürlich durfte gemeinsam Party machen, Pizza essen und am Samstag ein Stadtbummel in Laval nicht fehlen. Auf dem Wochenmarkt konnten frische Meeresfrüchte und Fische live betrachtet werden. Eine Gelegenheit neben ihren Freunden und deren Familien auch Land und Leute kennenzulernen. Abends wurde gemeinsam bei Musik, Tanz und gutem Essen nochmal ordentlich gefeiert.

Am Sonntagmorgen hieß es wieder Abschied nehmen. Mit Hilfe sozialer Medien halten die Jugendlichen bis zu einem Wiedersehen sicher untereinander Kontakt. Dem deutschen und dem französischen Komitee der Partnerstädte sind die Jugendbegegnungen wichtig, damit diese Städtepartnerschaft weiter lebendig bleibt. Eine Woche deutsch-französische Jugendbegegnung mit einmaligen Erlebnissen war viel zu schnell vorbei. Nächstes Jahr kommen die französischen Freunde dann wieder nach Ichenhausen und es heißt wieder: Schön, dass ihr da seid – Ravi de vous avoir ici.

