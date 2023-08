Jugendliche äußern in Ichenhausen ihre Wünsche beim Bürgermeister

Bei einer Jungbürgerversammlung sprechen Ichenhausens Jugendliche mit Bürgermeister Robert Strobel über Wünsche, Probleme und Lösungen.

Ein Jugendcafé und ein Skaterplatz gehören zu den Wünschen der Jugendlichen in Ichenhausen. Das zumindest berichtet die Stadtjugendpflege in einer Pressemitteilung nach einer Jungbürgerversammlung. Dazu hatte Bürgermeister Robert Strobel eingeladen und Jugendlichen ermöglicht, Wünsche und Anregungen zu äußern und Fragen an ihn zu stellen. Nach gut zwei Stunden befanden laut der Stadtjugendpflege alle Teilnehmer, dass der Austausch sehr konstruktiv war und diese Jungbürgerversammlungen auch 2024 in die Jahresplanung aufgenommen werden sollten.

Die angesprochenen Themen waren ganz unterschiedlich: Zur Eindämmung der „wilden Schmierereien“ beispielsweise wurde eine Wand vorgeschlagen, die zur kreativen und künstlerischen Gestaltung genutzt werden könnte. Ein Volleyballfeld zusätzlich zum Hartplatz würde vor allem die jungen Teilnehmerinnen der Gesprächsrunde freuen. Angesprochen haben die Jugendlichen auch die Nutzung des Schlossplatzes durch verschiedene Altersgruppen und die damit bisher einhergehenden Beschwerden sowie der Wunsch nach einem größeren Festival im Stadtgebiet.

Nach den Sommerferien setzen sich die Jugendlichen erneut zusammen

Die Basis ist gelegt, teilt Stadtjugendpflegerin Petra Tophofen mit. Sie wird sich nach den Sommerferien mit den Mitgliedern der Schülermitverantwortung der Freiherr-von-Stain-Mittelschule, von denen neun an der Jungbürgerversammlung teilgenommen haben, zusammensetzen, um an die Gesprächsergebnisse anzuknüpfen. (AZ)