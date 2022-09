Junge Frau fährt angetrunken durch Ichenhausen

Weil sie zu viel Alkohol getrunken hatte und Auto fuhr, wird eine junge Frau ihren Führerschein für einen Monat verlieren.

Angetrunken hinterm Lenkrad ihres Autos wurde eine junge Frau am frühen Samstag gegen 4.45 Uhr von einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Günzburg kontrolliert. In der Kötzer Straße in Ichenhausen stellten sie Alkoholgeruch fest. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest auf der Dienststelle bestätigte diesen Wert. Die Frau erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 500 Euro und einen Monat Fahrverbot. (AZ)