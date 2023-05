Junger Mann beschmiert Stromverteilerkasten und flüchtet

Ein 73-Jähriger beobachtet das Ganze in der Nähe eines Supermarktes in Ichenhausen. Er kann den Täter aber nicht festhalten.

Ein 73-jähriger Passant beobachtete am frühen Mittwochabend um etwa 18.25 Uhr einen jungen Mann dabei, wie dieser einen Stromverteilerkasten in der Nähe eines Verbrauchermarktes in Ichenhausen im Weiler Weg mit roter Farbe beschmierte. Der mitteilende Passant versuchte vergeblich, den Täter zu stoppen und festzuhalten. Dem unbekannten Mann gelang fußläufig die Flucht.

Eine sofortige eingeleitete Fahndung der Polizeiinspektion Günzburg verlief ohne Erfolg. An dem Verteilerkasten entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 200 Euro. Der Täter schrieb die Worte: "CSKA Sofia" auf den Verteilerkasten. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder anderweitige Informationen zu dem bis dato unbekannten Täter haben, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Günzburg (Telefon 08221/9190) zu melden. (AZ)