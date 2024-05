Junger Mopedfahrer ist abgelenkt und kracht auf Auto

Als ihn ein teurer Sportwagen in Ichenhausen überholt, ist ein 15-Jähriger so irritiert, dass er einen Unfall baut. Der Jugendliche verletzt sich dabei leicht.

Ein 15-jähriger Kleinkraftradfahrer hat am Montag im stockenden Feierabendverkehr in Ichenhausen einen Unfall gebaut. Laut Polizei war der Jugendliche gegen 17.30 Uhr auf der Günzburger Straße unterwegs. Als ein hochpreisiger Sportwagen vorbeifuhr, war der 15-Jährige der Polizei zufolge kurz so abgelenkt, dass er auf den vor ihm fahrenden Wagen eines 59-jährigen Mannes auffuhr.

Der 15-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde von den Rettern vor Ort erstversorgt. Dann ging er zur Abklärung der Verletzungen noch eigenständig in die Notaufnahme des Kreiskrankenhauses Günzburg. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei Günzburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)