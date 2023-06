Kind wird bei Zusammenstoß mit Motorrad in Ichenhausen leicht verletzt

In Ichenhausen laufen unvermittelt Kinder über die Fahrbahn. Ein Motorradfahrer kann nicht mehr anhalten und stößt mit einem Mädchen zusammen.

Ein Motorradfahrer war am Montagmorgen um 7.35 Uhr, in der Günzburger Straße in Ichenhausen in Richtung Hochwang. Als von links kommend drei Kinder zwischen geparkten Pkw unvermittelt auf die Fahrbahn liefen, konnte der Zweiradfahrer den Zusammenstoß mit einem der Kinder, einem zehnjährigen Mädchen, nicht mehr verhindern. Das Mädchen stürzte und verletzte sich dabei leicht. Es wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand bei dem Unfall kein Sachschaden. (AZ)