Kinder basteln Engel und Sterne aus Papier zum dritten Advent

Mädchen und Buben des Kindergartens Storchennest in Ichenhausen haben fleißig gebastelt. Ihre Arbeiten schmücken nun ein Schaufenster der Günzburger Zeitung.

Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier – dann steht das Christkind vor der Tür. Die Adventszeit vergeht aus Erfahrung wie im Flug. Die Vorfreude der Kinder auf Weihnachten wird immer größer, je näher der 24. Dezember rückt. Damit auch die Erwachsenen einen Moment verweilen und im Trubel innehalten können, hat die Günzburger Zeitung ein Schaufenster am Wätteplatz freigeräumt. Jede Woche stellen wir dort die Gestaltung eines Kindergartens vor, die auf Weihnachten einstimmen soll.

Ein Schaufenster der Günzburger Zeitung am Wätteplatz haben zum dritten Adventswochenende Mädchen und Buben des Kindergartens Storchennest in Ichenhausen gestaltet. Foto: Bernhard Weizenegger

Den Anfang gemacht haben sechs Kinder des kirchlichen Kindergartens St. Martin in Günzburg. Sie haben zum ersten Advent eine Kerze aus Papierschnipseln gebastelt, die eine Woche lang in einem Fenster des Zeitungsgebäudes hing. Für das zweite Adventswochenende gestalteten die fleißigen Vorschulkinder des Kindergartens im Kinderhaus St. Raphael in Rettenbach einen Weihnachtsbaum aus Tonpapier. Nun steht der dritte Advent vor der Tür. Dafür falteten und klebten Mädchen und Buben des Kindergartens Storchennest aus Ichenhausen schöne Engel und Sterne aus Transparentpapier.

Die Kinder machen jeden Tag eine Freude

In der Kindertagesstätte Storchennest in der Annastraße in Ichenhausen neigt sich ein besonderes Jahr dem Ende zu. Im September haben die Mädchen und Buben den neuen Anbau bezogen. In zwei Jahren Bauzeit wurde ein Neubau für zwei Kindergartengruppen mit insgesamt 50 Plätzen und eine Krippengruppe mit 15 Plätzen an das Bestandsgebäude angeschlossen. Nun gibt es fünf Gruppen für Kindergartenkinder und zwei Gruppen für Krippenkinder. Elvira Mader leitet die Einrichtung seit 24 Jahren. In dieser Zeit ist die Tagesstätte auf 141 Kinder angewachsen, 29 von ihnen gehen in die Kinderkrippe, 24 Mitarbeiter umfasst das Team. "Es ist immer noch mein Traumberuf, weil mir die Kinder jeden Tag eine Freude machen", sagt die Chefin. Dabei waren die vergangenen beiden Jahre auch aufgrund der Bautätigkeiten mit vielen Einschränkungen verbunden.

Im teiloffenen Konzept durchmischen sich die Kinder der einzelnen Gruppen. Das Bistro ist ein zentraler Treffpunkt, hier wird zu wechselnden Zeiten gegessen. Die Turnhalle und der großzügige Spielflur bieten viel Raum für Interaktion. Die gibt es auch beim gemeinsamen Basteln in der Mondgruppe. Kinderpflegerin Eva Schiller verteilt quadratische Bögen Transparentpapier. Nun falten die Kinder den stilisierten Körper des Engels. Noch ist schwer vorstellbar, wie die Figur am Schluss aussehen wird. Ein zweiter quadratischer Bogen bildet die Flügel, und dann folgt der Kopf.

Hoch konzentriert haben die Mädchen und Buben der Mondgruppe mit der Schere Papier zugeschnitten und dann zu einem Engel geklebt. Foto: Bernhard Weizenegger

Aus einem Ständer nimmt sich jedes Kind eine scharfe Schere, auch solche für Linkshänder gibt es. Hoch konzentriert schneiden sie dann aus dem weißen Transparentpapier einen Kreis aus, das wird der Kopf. Abschließend kleben die Kleinen die drei Teile so zusammen, dass ein Engel entsteht. Die Papierengel werden später von Monika Stocker, der Brauchtumswartin des Günzburger Brauchtumvereins, so dekoriert, dass sie mit gelben Papiersternen am Adventsfenster schweben. Mit der weihnachtlichen Dekoration wird das Adventsfenster schließlich zum Hingucker.