„Klärendes Gespräch“ endet mit Schlägen und Tritten

Am Samstagabend haben sich vier Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren am Bahnhof in Ichenhausen getroffen. Die Jugendlichen befinden sich laut Angaben der Polizei Günzburg bereits seit Längerem im Streit und wollten sich zu einem klärenden Gespräch treffen. Das Gespräch eskalierte allerdings und in dessen Verlauf schlugen sich die Jugendlichen gegenseitig, so die Beamten. Die Beteiligten erwartet nun ein Strafverfahren wegen Beteiligung an einer Schlägerei. (AZ)

Ichenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis