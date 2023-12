Ichenhausen, Kötz

18:00 Uhr

Wasser ist sein Metier: Julian Beh ist der "Klärinator" auf TikTok

Plus Der 34-jährige Julian Beh zeigt bei einem Besuch in der Kläranlage bei Kötz, wie sein Alltag als Klärmeister aussieht. Nach Dienstschluss endet seine Mission nicht.

Von Claudia Jahn

Man könnte sagen, Julian Beh macht Dreck zu Gold. Auf „TikTok“, einer Video-App, die vor allem bei Jugendlichen sehr beliebt ist, hat er teils Aufrufe in Millionenhöhe für seine Videos aus der Kläranlage. Der 34-Jährige ist seit gut sieben Jahren beim Abwasserverband „Unteres Günztal“ als Klärmeister tätig. Wir durften ihn begleiten und verstehen, warum dieser Beruf so wichtig ist – und warum Feuchttücher nicht in die Toilette gehören.

Der Abwasserverband „Unteres Günztal“ ist ein Zweckverband, der von Kötz bis Ebershausen an der südlichen Landkreisgrenze alle Ortschaften entlang der Günz abdeckt. Julian Beh fand als gelernter Feinwerkmechaniker dort genau das Betätigungsfeld, nach dem er gesucht hatte. Er absolvierte zunächst eine zweite Ausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik und besuchte die Meisterschule, die er im April 2022 erfolgreich abschloss. Das war der passende Zeitpunkt, um von seinem Vorgänger Johann Kempfle bis ins kleinste Detail eingearbeitet werden zu können, bevor dieser nach Jahrzehnten der Verantwortung für die Kläranlage in den Ruhestand verabschiedet wurde.

