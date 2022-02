Ichenhausen

17:30 Uhr

Kostümierte Pfarrerin und Pater beim Faschingsgottesdienst in Ichenhausen

Mit Faschingsliedern, Schunkeln und bunten Luftballons in der Kirche gehen die katholische und evangelische Pfarrgemeinde in Ichenhausen im Format der Atempause ganz neue Wege.

Plus Am Gumpigen Donnerstag ging es in Ichenhausens Pfarrkirche bunt her. Pater Joachim und Pfarrerin Christa Auernhammer erinnerten auch an ernste Themen.

Von Sandra Kraus

Eine lustige Atempause zum Gumpigen Donnerstag kündigten die beiden christlichen Kirchen Ichenhausens in der Pfarrkirche an. Wie gewohnt bei diesem Format, das seit Herbst 2020 immer am letzten Donnerstag des Monats stattfindet und ein bestimmtes Thema hat, waren die Kirchenbänke in St. Johannes Baptist voll - also so voll wie es unter den Pandemiebestimmungen und dem Abstandhalten eben sein kann. Das Angebot maskiert kommen zu dürfen, nutzten viele. Was sie erwartete, war Überraschung pur.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen