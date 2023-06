Kreisbauamt ist "schockiert" über Kritik des Zweiten Bürgermeisters

Ichenhausens Zweiter Bürgermeister Franz E. Zenker hat die Behörde scharf kritisiert. Das Landratsamt weist seine Anschuldigungen als falsch zurück.

In der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses ist Ichenhausens Zweiter Bürgermeister Franz E. Zenker hart ins Gericht gegangen mit dem Kreisbauamt. Da die Stadt Ichenhausen den Bebauungsplan Gewerbegebiet Deubach Ost wegen einer Dachfarbe ändern musste, hatte Zenker die Behörde als "kleinlich" bezeichnet und Landrat Hans Reichhart aufgefordert, das Bauamt in Schwung zu bringen. Das Landratsamt Günzburg zeigte sich angesichts dieser Kritik "schockiert und überrascht". Die getroffenen Aussagen könne und wolle man so nicht stehen lassen, teilte Sprecherin Angela Brenner schriftlich mit. Die Äußerungen des Zweiten Bürgermeisters seien "unsachgemäß und schlichtweg falsch".

Das von Zenker genannte Vorhaben liege in einem Bebauungsplan, der ein Gewerbegebiet ausweist und nur ein einziges Grundstück betrifft. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, habe der Stadtrat Ichenhausen in einer Sitzung im Jahr 2021 die Dachfarbe Rot einstimmig beschlossen. "Die Festsetzungen eines Bebauungsplanes ist alleinige Aufgabe des Stadtrats und liegt nicht im Aufgabenbereich des Landratsamts", teilt die Sprecherin mit. Die Stadt habe durch die Planungshoheit die Bestimmungsgewalt darüber, was festgesetzt werden solle und was nicht. Warum die Stadt hier eine Dachfarbe überhaupt festgesetzt habe, wenn nur ein Grundstück betroffen sei, entzieht sich der Kenntnis der Behörde.

Franz E. Zenker wirft dem Landratsamt Günzburg vor, kleinlich zu sein. Vom Landrat fordert er, das Bauamt in Schwung zu bringen. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

In dem genannten Verfahren habe das Kreisbauamt, anders als von Franz E. Zenker in der Sitzung dargestellt, nachweislich sofort die Befreiung der Dachfarbe in Grau in Aussicht gestellt. Für eine solche Befreiung fallen laut Angela Brenner jedoch Gebühren an, die der Bauantragsteller hätte leisten müssen. Um dem Antragsteller diese Kosten zu ersparen, habe die Stadt Ichenhausen den Bebauungsplan, den sie selbst 2021 beschlossen hatte, geändert.

Kritik von Franz E. Zenker am Kreisbauamt kommt "unerwartet"

Für das Kreisbauamt kommt die Kritik des Zweiten Bürgermeisters der Sprecherin zufolge unerwartet, da sich Zenker im Vorfeld nie an das Kreisbauamt direkt gewandt habe. Er sei weder als Fürsprecher oder Bürgervertreter aufgetreten, noch habe er Informationen zu diesem oder anderen Fällen angefordert. Das Kreisbauamt stehe generell bei jeglichen Fragen rund um Bebauungspläne zur Verfügung.

Erst in der vergangenen Woche habe das Kreisbauamt gemeinsam mit der Stadt Ichenhausen "in enger und guter Zusammenarbeit" Lösungen für ein Vorhaben erarbeitet, um eine rasche Genehmigung zu ermöglichen. Dies sei nur ein Beispiel dafür, dass die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Ichenhausen und dem Kreisbauamt in der Vergangenheit "vorbildlich funktioniert" habe. Bürgermeister Zenker sei stets eingeladen, sich bei aufkommenden Fragen direkt an das Kreisbauamt zu wenden, heißt es am Ende der Presseerklärung. (hva/AZ)