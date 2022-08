Ekin Deligöz spricht über Schulpolitik und Verkehrswende

Parlamentarische Staatssekretärin Ekin Deligöz und Landtagsabgeordneter Max Deisenhofer nehmen an zwei Veranstaltungen der Grünen in Krumbach und Ichenhausen teil.

Schul- und Verkehrspolitik im ländlichen Raum: Das sind die Themen zweier öffentlicher Veranstaltungen der Grünen am Donnerstag, 1. September, im Landkreis Günzburg. Ekin Deligöz, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium, wird bei dem Austausch in Ichenhausen und Krumbach dabei sein, ebenso der Landtagsabgeordnete Max Deisenhofer.

Ekin Deligöz und Max Deisenhofer kommen nach Krumbach und Ichenhausen

Um Mittagsbetreuung und Schulsozialarbeit an den Schulen im Landkreis Günzburg geht es an diesem Donnerstagnachmittag um 15 Uhr im Biergarten des Gasthofes Diem in Krumbach. Verschiedene Akteure wie Vertreterinnen und Vertreter des Kinderschutzbundes, der Familienhilfe Seitz und weiteren Einrichtungen aus dem Landkreis diskutieren dabei mit. Zudem haben die Grünen auch Eltern zu diesem Termin eingeladen. Am Donnerstagabend um 19 Uhr findet in Ichenhausen im Dilldappersaal eine Veranstaltung zum Thema Verkehrswende im ländlichen Raum statt. (AZ)