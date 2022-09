Ichenhausen, Krumbach

vor 31 Min.

Staatliches Schulamt zieht von Krumbach nach Ichenhausen

Plus Der Umzug ist ein weiterer Baustein für die Bildungsstadt Ichenhausen. Was Landrat Reichhart damit bezweckt. Und wie Krumbachs Bürgermeister die Verlagerung bewertet.

Von Till Hofmann

Der Umzug ist beschlossen, die Verträge sind unterzeichnet: Das Staatliche Schulamt für den Landkreis Günzburg, das für die Grund- und Mittelschulen zuständig ist, wird das kommende Schuljahr nicht mehr bis zum Ende an seinem alten Standort Krumbach beheimatet sein. Vom dortigen Kreishaus geht's in die Landkreismitte nach Ichenhausen. Die Räumlichkeiten im sogenannten Mittelbau des Bayerischen Schulmuseums sind bis auf einige Elektro- und Installierungsarbeiten soweit hergerichtet. Am Mittwoch kommen bereits die Möbel; früher als nach dem aktuellen Zeitplan eigentlich nötig gewesen wäre. Aber ursprünglich sollte der Ortswechsel bereits vor dem oder spätestens zum neuen Schuljahr erfolgt sein. "Und da musste dann die Einrichtung rechtzeitig bestellt werden", sagt Schulrat Robert Kaifer, der sich unter anderem für den Umzug eingesetzt hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen