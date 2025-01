Kultdisco W3: Warum der Besitzer die Türschlösser ausgetauscht hat

Fans des W3 in Ichenhausen fragen sich, was mit der Kultdisco am Wettenhauser Weg los ist. Kaum hatte sie im vergangenen Oktober nach langer Pause aufgemacht, war sie schon Mitte Dezember wieder zu. Auf Instagram heißt es nur, dass der Club vorübergehend geschlossen bleibt. Von einer „verrückten Geschichte“ sprach Geschäftsführer Süleyman Özcakir in der vergangenen Woche gegenüber unserer Redaktion: Er hatte bei der Polizei Anzeige gegen den Clubbesitzer erstattet, da dieser in seiner Abwesenheit die Türschlösser ausgetauscht habe. Er sprach von Problemen mit seinem Vermieter, von üblen Gerüchten und Rufschädigung. Jetzt hat sich der Vermieter Harry Tastan selbst zu Wort gemeldet. Seine Version, die auch sein Anwalt bestätigen kann, ist eine ganz andere.

Heike Schreiber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Anwalt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ichenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis