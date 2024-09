Kultich in Ichenhausen wird im kommenden Jahr fortgesetzt

Wie bereits in den vergangenen Jahren standen die Freitagabende im August in Ichenhausen ganz im Zeichen von Musik. Fünf ganz unterschiedliche Bands zeigten ihr Können und brachten bei herrlichem Sommerwetter gute Unterhaltung und beste Stimmung mit. Die zahlreichen Besucher konnten sich an unterschiedlichen Musikrichtungen erfreuen, angefangen von Big-Band-Sound über Swing, Rock und Pop. Die Band Sixbox gestaltete den letzten Open-Air-Abend. Nach Angaben der Stadt Ichenhausen laufen die Planungen für das nächste Jahr bereits. Musikfans können sich also schon auf kommende, schöne Sommerabende in der Stadt freuen. (AZ)