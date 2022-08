Kunstaktion: Das Schulmuseum Ichenhausen geht ans Wasser

Das Schulmuseum Ichenhausen holt mit der Stadtjugendpflege Kunst ins Flussfreibad Ichenhausen. Für Kinder wird das Freibad zum Kunst- und Projektraum.

Raus aus dem Museum – rein ins Freibad, lautet das Motto des neuen Formats „Kunst im Bad“ der beiden Kooperationspartner des Schulmuseums Ichenhausen und der Stadtjugendpflege Ichenhausen. Diese boten in der ersten Ferienwoche ein neues Kunstprojekt für alle Kinder und Jugendliche an, die im Flussfreibad Ichenhausen zu Gast waren.

Wer kam, durfte mit machen, ganz spontan und ohne Anmeldung, so die Idee von Kunst im Bad. Museumsleiterin Johanna Haug erklärt: „Im Schulmuseum bieten wir schon seit Jahren Kunstworkshops im hauseigenen Atelier an. Mit dem neuen Format im Freibad möchten wir dahin gehen, wo Kinder sind. Wir wollen ermöglichen, sie mit minimalstem Aufwand ins kreative Tun zu versenken, damit sie erfahren, wie schön es ist, sich künstlerisch zu betätigen.“ Ein Kreativzelt auf der Liegewiese des Freibads zog mit verlockenden Kunstangeboten über die Woche verteilt rund 100 Kinder und Jugendliche an. Da gab es großformatige Kunstwerke, wie beispielsweise das sechs Meter lange Flussbild, auf dem im Laufe der Woche immer mehr Fische, Wasserpflanzen, versunkene Schiffe oder Schatzkisten entstanden. Oder das Freibad-Wimmelbild, auf denen sich alle Badegäste in Bikini oder Badehose verewigen konnten. Es entstanden aber auch Werke, die die Kinder mit nach Hause nehmen durften, Holzboote mit Segeln oder farbenfrohe Fisch-Postkarten.

Ein Kreativzelt auf der Liegewiese des Freibads Ichenhausen zog mit verlockenden Kunstangeboten viele Kinder und Jugendliche an. Foto: Johanna Haug

Kunstaktionen im Freibad Ichenhausen auf Altersgruppen ausgerichtet.

Petra Tophofen, Stadtjugendpflegerin in Ichenhausen, freut sich, dass das neue Angebot so gut angenommen wird: „Die Kinder sind enorm begeisterungsfähig – manche kommen sogar jeden Tag bei uns vorbei.“ Kunst im Bad bot verschiedene Kunstaktionen an, die sich für unterschiedliche Altersklassen eignen und sich auf verschiedenen Niveaus machen lassen: Das Stempeln der Fischpostkarten per Fingerabdruck konnten sogar schon Kleinkinder zusammen mit ihren Eltern oder Großeltern machen, das Malen der Fische auf dem Flussbild reichte von bunten Fischschwärmen bis hin zu detailreichen Rochen oder witzigen Flusskrebsen mit Sonnenbrille.

Caroline Wittler, Mitarbeiterin im Schulmuseum und Teresa Haug, freiwillige Helferin, sind sich einig: „Die Arbeit im Freibad ist super. Die Kinder genießen es einfach, sich in der Günz abzukühlen und sich dann bei uns eine Stunde lang der Kunst zu widmen, um danach wieder zu planschen.“ Ohne Unterstützung wäre so eine Aktion nicht möglich: Die Wirtschaftsvereinigung Ichenhausen stellte ein großes Zelt auf, die Stadt Ichenhausen übernahm die anfallenden Personalkosten und die Bürgerstiftung Günzburg unterstützte Kunst im Bad mit einer Spende für das benötigte Material. Eine private Spenderin stellte sogar die großformatigen Stoffbahnen zur Verfügung. (AZ)